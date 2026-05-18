巨人は１８日、堀内恒夫氏（７８）＝スポーツ報知評論家＝が７月４日に山梨・富士北麓公園野球場で開催されるファーム・リーグのハヤテ戦で始球式を行うと発表した。堀内氏は山梨県甲府市出身。甲府商から１９６５年ドラフト１位で巨人に入団し、１年目から１６勝２敗、防御率１・３９で新人王、沢村賞、最優秀防御率などのタイトルを獲得した。Ｖ９時台のエースとしても躍動し、通算２０３勝を記録。０４、０５年には巨人で監