俳優の三浦翔平が、「初めて」の挑戦を報告した。三浦は１８日に自身のインスタグラムで「ホノトラ、オリンピックディスタンス無事完走できました！」と始め、海外でトライアスロンを完走したことを報告。「初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした…けど、始まってみれば、ハワイの景色と空気は本当に最高でした！！」と続けて完走の喜びをつづると、ゴール後のメダルをかけた自身のショットを複数枚