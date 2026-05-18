ゲランの人気〈キスキス〉シリーズから、新作ブライトニング リップ ボリューマイザー〈キスキス ビー グロウ プランプ〉が登場します。ミツバチ由来のケア成分と先進のヒアルロンペプチドコンプレックスを融合し、ぷるんと弾むような透明感リップを演出♡スキンケア発想とメイクアップ効果を兼ね備えた、2026年注目の新作リップアイテムです。 ミツバチの恵みでふっくら唇へ 30年以上進化を