俳優の横浜流星（２９）が１８日、大阪市内で行われた「ハウスオブディオール心斎橋」のオープニングイベントに出席した。ブルゾンにコットンボーダーのＴシャツ、チノパンツ姿でフォトコールに登場。「シンプルでカジュアルなスタイルなんですけど、胸元のこの所だったり、袖のデザインだったり。（デザイナーの）ジョナサン（・アンダーソン）の時、いつもそうなんですけど、片方だけロールアップするとか、シンプルな