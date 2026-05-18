サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が、18日放送のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」（月曜後7・57）に出演し、かつてプレーした代表チームと現在の代表について語った。横山謙三体制の90年に代表デビューを果たし、司令塔として92年のアジア杯初優勝に貢献した。ラモス氏が見た当時の日本代表は、メンタル面に課題を抱えていたという。「もうちょっと戦えれば絶対、勝てると思っていた。でも気持ちで負けていると思った」。そん