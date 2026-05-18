自身のハラスメントを理由に１年２カ月の活動自粛を経て４月に活動を再開したフリーアナウンサーの生島ヒロシが１８日、都内でトークライブを開催。復帰後、初の公の場となった。この日は自身の半生を振り返る形で、生い立ちから、自粛期間、復帰後の現在についてトークを展開。昨年１月２７日、２７年出演を続けていたラジオ番組を降板となった直後に、ＮＨＫのニュース番組で自らの騒動が報じられたのを目にしたといい「これ