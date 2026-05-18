アイドルグループ「シャルロット」を卒業したグラビアアイドル一ノ瀬瑠菜さんが、週刊SPA! 5月19日号の表紙の人＆美女地図「私が主人公」に登場しました。グラビア誌を席巻し、2026年のグラドルの顔となりつつある一ノ瀬さん。最強ティーンのキュートなグラビアは必見です。【写真】大人の艶と少女のあどけなさ18歳の一ノ瀬瑠菜さん今回の撮影は童話の世界をモチーフに、赤ずきん姿の“るたん”が登場。花柄デザインのキュートな