夫婦関係は長く続くほど、良いときもあれば難しい時期もあるものかもしれません。そんななか、「不仲の原因は双方にあるのでは」という問いに、ママたちがそれぞれの経験から意見を寄せています。『夫婦仲が悪いのは、どちらか一方のせいではないよね？』結婚20年を迎えても仲が良いという投稿者さんは、「お互いに感謝を忘れず、それを言葉にしてきたこと」が秘訣だと語ります。そして、モラハラやDVのような問題を除けば、夫婦関