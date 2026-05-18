18日に全面通行止めが解除され、片側交互通行となったのは長崎市以下宿町の国道499号です。 県は通行再開に向け応急工事を進め8日ぶりに18日午前6時から200メートルの区間で、片側のみ通れるようになりました。 崩壊の原因については「風化、劣化した岩盤の不安定化による崩壊」としていて、全面復旧のめどはたっていないということです。 ※詳しくは動画をご覧ください 長崎市以下宿町で起きたのり面の