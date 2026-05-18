国内外の選手が多数バッグインして話題のタイトリスト『GTS』シリーズ。名称に加わった『S』はSpeed（初速）とStability（安定性）の2つの意味があるとのことです。ドライバーにおいて、初速を求めれば安定性が落ち、安定性を求めれば初速が落ちるのが定説ですが、相反する2つを高めるという今作。メディア向け試打会にて打ってきたのでレポートしたいと思います。【写真】HS45m/sで『GTS』シリーズを打った数値公開『4』は『TSi