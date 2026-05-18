米不足から一転、“コメ余り”による価格低下を防ごうと、JA新潟中央会がコメの生産者に、需要に応じた生産を求める要請書を県農業再生協議会へ提出しました。 【JA新潟中央会伊藤能徳 会長】 「コメの受注と価格の安定について、特段の取り決めを承りたい」 JA新潟中央会が県農業再生協議会に手渡したのは、コメの生産者に需用に応じた生産を求める要請書です。 国によりますと、コメの民間在庫は今年3月末時点で277万tで、