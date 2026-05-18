ACL2優勝の報告会で、サポーターに手を振る中谷（右端）らG大阪の選手たち＝18日、パナソニックスタジアム吹田サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2を制したG大阪が18日、決勝が行われたリヤドから帰国し、本拠地パナソニックスタジアム吹田でサポーター約8千人を招いて優勝報告会を行った。16日の決勝ではポルトガル代表のクリスティアノ・ロナルドらを擁するアルナスル（サウジアラビ