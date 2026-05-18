18日午後1時ごろ、青森県南部町小向のリンゴ畑周辺で「木が数本燃え、白煙が見える」と付近で農作業中の男性から119番があった。住宅への被害は確認されておらず、畑を所有する男性（73）が右腕にやけどを負った。県警が出火原因を調べている。県警によると木や下草を焼いた。防災ヘリ1機による放水と地上からの消火活動を実施した。