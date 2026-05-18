政府は１８日、米新興企業アンソロピックが開発した「クロード・ミュトス」など最新のＡＩ（人工知能）モデルの登場を踏まえ、サイバーセキュリティーを強化するための当面の対策パッケージをまとめた。「高性能ＡＩを積極的にサイバー防御に活用する」とし、最先端モデルにアクセスできるよう関係国や開発企業との連携強化を急ぐ。松本デジタル相をトップとする初の関係省庁会議で決定した。ミュトスは、ＩＴ製品の脆弱（ぜい