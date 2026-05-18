WWE所属のイヨ・スカイとNARAKU(旧EVIL)の結婚発表会見がこのほど、都内で行われた。NARAKUとイヨ・スカイ○このタイミングで結婚を発表した理由日本人史上初の夫婦でWWE所属選手になることについて問われると、「俺は始まったばっかりだから、これからの俺を楽しみにしとけ」とNARAKU。続いて、イヨは「WWE所属としては先輩して私のほうが先に渡米しているのですが、アメリカという地で、世界を相手に最前線に立ち続けるというこ