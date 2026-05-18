【その他の画像・動画等を元記事で観る】第18回MF文庫Jライトノベル新人賞《優秀賞》を受賞、『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）《新作1位》を獲得した鵜飼有志によるライトノベル『死亡遊戯で飯を食う。』。7月10日（金）より、『死亡遊戯で飯を食う。44:CLOUDY BEACH』が劇場上映されることが発表されているが、この度、松本淳一氏が手掛けた劇伴音楽を収録したオリジナル・サウンドトラックが7月11日に発売される