【モデルプレス＝2026/05/18】TBSでは、6月1日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。【写真】SixTONES、6人念願ディズニーショット◆6月1日放送「CDTV」出演アーティスト発表音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」を6月も開催。5月のSEKAI NO OWARIに続いて6月に出演するのは、2026年デビュー6周年を迎えたSixTONES。1週目