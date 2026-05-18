23:00 米NAHB住宅市場指数（5月） 予想34.0 前回34.0 （NAHB住宅市場指数) 19日 5:00 対米証券投資（3月） 予想N/A前回586.0億ドル（対米証券投資) G7財務相中銀総裁会議（パリ、19日まで） EU外相理事会 WHO年次総会（ジュネーブ、23日まで） ※予定は変更されることがあります。