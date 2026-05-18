歌手・工藤静香のドレス姿に、ファンがうっとりしている。１８日にインスタグラムで「熊本城ホール・メインホールでの公演も、温かいスタンディングオベーションに包まれ、無事に終えることができました。会場にいらして下さった皆さまとの時間も、その場でしかない特別な時間となりました。会場ごとに異なる響きや、オーケストラが奏でる音色は毎回とても新鮮で、その瞬間ごとに真剣に向き合える時間は、本当に豊かで幸せなひ