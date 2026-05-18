女優の羽田美智子が１８日、都内で行われた映画「劇場版『旅人検視官道場修作』」（６月１２日公開、兼粼涼介監督）の完成披露舞台あいさつに主演の内藤剛志らと出席した。ＢＳ日テレの人気ドラマシリーズが映画化。定年退職後、道場（内藤）が亡き妻を思いながら旅をする中で俳句を愛する人々と出会い、事件の謎に迫るサスペンスストーリー。撮影の思い出に、羽田は「毎日温泉に入れてすごく癒してくれたことと、内藤