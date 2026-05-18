巨人の浦田俊輔内野手（23）が17日に放送された日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。父・秀明さんに改めて感謝した。2024年ドラフト2位で巨人入り。プロ2年目の今季は持ち前の俊足を生かしてここまでセ・リーグ2位タイの9盗塁をマークしている。17日のDeNA戦（東京D）では巨人選手としては6年ぶりとなる1試合3盗塁も記録するなど、打って守って走ってと活躍中だ。プロ入り後もスポーツメーカーの