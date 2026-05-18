高市総理はきょう（18日）、国連のグテーレス事務総長と会談し、日本が国連を中心とする取り組みへの貢献や連携を継続していくことを表明しました。高市総理「国連を中核とする多国間主義に対する日本の確固たる支持は普遍です」高市総理は18日夜、日本と国連の連携をテーマにグテーレス事務総長と官邸でおよそ15分会談しました。会談の中で高市総理は、“国際情勢が不安定化する中、国連において、各国が力を結集して取り組むこと