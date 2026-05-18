ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元放送作家・鈴木おさむ氏（54）がゲスト出演し、あの人気芸人とトラブルになった過去を明かす場面があった。「キングコング」西野亮廣の話題になると、鈴木氏は過去にあった“因縁”を語り始める。「僕が『芸人交換日記」っていう小説を出して、内村（光良）さんが映画をやってくれたりしていたんだけど。そのとき西野が一番悶々とし