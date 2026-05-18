女子野球選手でＴｉｋＴｏｋで人気の松本里乃（２２）が１７日、インスタグラムを更新。「首都リーグの野球見に行ったよ」と、野球場で撮影したプライベートショットを投稿した。オフショルダーのトップにショートパンツ姿で、「暑かった〜みんなも熱中症気をつけてね」と記述。フォロワーからは「スタイルめちゃめちゃいいな」、「可愛い」、「高校の時から見てました」などの声が寄せられている。“まつりの”として注目さ