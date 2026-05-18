第四北越フィナンシャルグループと大光銀行が昨年度の決算を発表しました。金利の上昇にともないともに増益となりました。第四北越フィナンシャルグループの全体の決算は、純利益が前年度より127億円増え、421億円となりました。金利の上昇により、貸出金の利息が増加したことなどが主な要因となっています。第四北越フィナンシャルグループは2027年4月に群馬銀行との経営統合を予定しています。【第四北越フィ