（高雄中央社）南部・高雄市でライチの高級品「玉荷包」が間もなく収穫期を迎える。種が小さく果肉が厚く、甘みと酸味のバランスが特徴で、収穫期はわずか15日間と短いため、市はこの時期だけの旬の味を楽しんでほしいと呼びかけている。同市農業局によれば、市内の玉荷包の栽培面積は2314ヘクタールに上り、今年の年間生産量は1万4000トンに達する見通し。今年は天候に恵まれ、生産量も品質も安定しているという。同局は玉荷包の