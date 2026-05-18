紙袋で遊んでる…▶▶この作品を最初から読む黒猫ってクールで近寄りがたい？…と思いきや。こんなに甘えん坊な子もいるなんて！猫飼い初心者のAKRさんのもとにやってきたのは、体重8キロ・伸びれば1メートルのビッグな黒猫・ろん。出会ったその日から膝に乗り、夜はちゃっかりお布団へ。甘えん坊すぎる行動に、驚きっぱなしの毎日です。SNSでも大人気！可愛さが止まらないろんとの暮らしをのぞいてみませんか？※本記事