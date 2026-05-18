初めてのカウンセリング▶▶この作品を最初から読む「この顔じゃ生きていけない」娘の悲痛な叫びに、どう向き合いますか？ある日、中学生の娘・ひかりが突然「整形したい」と言い出し、母・彩は戸惑いを隠せませんでした。しかしひかりは思いつきで言ったのではなく、学校で容姿をからかわれ傷ついていたということを知った母は、悩んだ末に娘が望む二重整形に同意することになります。手術後、ひかりは自信を取り戻し、