障害のあるなしにかかわらず、一緒の環境で多様性について学ぶ「インクルーシブ教育」が広がりを見せています。 大村市の中学生が運動会で「車いす走」に挑戦しました。 ※詳しくは動画をご覧ください 車いすはおととし、日本財団パラスポーツサポートセンターが大村市に寄贈したもので、障害の有る無しにかかわらず子どもたちに競技を楽しみ、多様性を学んでもらう狙いです。