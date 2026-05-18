諫早市で16日、県サッカー協会や明治安田生命が主催した、低学年の児童対象の「U-9サッカー大会」が開かれました。 小学校1年生～3年生までの児童を対象で、県内29のチームから約200人が参加し、リーグ戦を行いました。 審判は置かず、順位もつけないのがこの大会の特徴です。 ※詳しくは動画をご覧ください