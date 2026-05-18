坂のまち長崎の新たな移動手段を提案しようと、長崎市で電動キックボードの試乗会が行われました。 企画したのは、産学連携で脱炭素事業を推進する団体「長崎みらいワークショップ」です。 坂が多い長崎でお年寄りの移動や観光客の周遊をアシストする、新たな移動手段の実証実験として行われました。 ※詳しくは動画をご覧ください 秋には県や市、県警と連携しまちなかエリアで電動キックボー