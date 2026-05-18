【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月1日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 AI「It’s You」 Aぇ! group「でこぼこライフ」 Girls2 CUTIE STREET「キュートなキューたい」 櫻坂46「Lonesome rabbit」 JI BLUE「景色」 西野カナ feat. NiziU「LOVE BEAT」 ※アーティスト名五十音順） 【マンスリ}