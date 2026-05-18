女優の小芝風花（29）が18日、自身のインスタグラムを更新し、親友の女優との「デート」ショットを公開した。「みゆちゃんとデートした」とハートマーク付きで書き出し、女優の柳生みゆと顔を寄せ合う2ショットを投稿。「みゆちゃんと遊んでるとき、時計見るたびに驚く。時間経つの早すぎて話し足りないからまたすぐ遊ぶーっっ」とつづった。柳生も自身のインスタグラムに小芝とのショットを投稿し、「風花とランチしてお