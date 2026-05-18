自民党本部＝東京・永田町国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内改定に向けた自民党の提言原案の全容が18日、判明した。ロシアによるウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、防空体制強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備を明記。「少なくとも年単位」の戦闘継続能力の確保を求めた。反撃能力（敵基地攻撃能力）強化のため、長射程ミサイルを運用する次世代動力の潜水艦を検討すべきだ