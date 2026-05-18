「news every.」では、「イチから確認 高市政策」という形で今、何が議論され、日本がどう変わる可能性があるのか、継続的にお伝えしています。高市総理が意欲を示す注目の政策や法案ですが、18日は皇室典範改正の議論について、日本テレビ社会部・皇室担当の森浩一デスクが解説します。■“皇族の人数を確保するため”2つの案15日金曜日、皇族数確保の方策を巡り、これまで党内の意見がまとまっていなかった中道改革連合が意見を