Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。防災グッズをちゃんと揃えているのに、どこかスッキリしない感覚がありました。停電したら、このモバイルバッテリーを充電する電気は、いったいどこから来るんだろう……。そんな疑問を解消してくれそうなのが、お弁当箱ほどのサイズ感の「ELECTROLYTE BATTERY」です。このコンパクトな箱が、