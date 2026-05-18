5月18日、女優の今田美桜が7月スタートの連続ドラマ『クロスロード〜救命救急の約束〜』（テレビ朝日系）に主演することがわかった。2025年の大ヒットドラマNHK連続テレビ小説『あんぱん』出演後、初の連続ドラマ出演で、さらに初の医師役ということで話題となっている。同作は、救命救急医療の最前線で戦う若き救命医・救急隊員・警察官の姿を描く本格医療ドラマ。今田本人もコメントを寄せており、自身の役作りについて《撮