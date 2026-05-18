Screenshot: Gizmodo Japan/ Huawei 製品の数が多く、日本では展開されていないものもあるのであまり知られていませんが、HUAWEI（ファーウェイ）ってなかなかクセ強な個性はアイテムを出しているんです。イヤホンを格納できるスマートウォッチには「その手があったか！」と驚きましたが、この変わり種スマウォにキッズモデルが登場。Huawei Watch Kids X1 Proは、時計の盤面が外れてトイカ