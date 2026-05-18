米メディア「スポーツキーダ」は１７日（日本時間１８日）、「アーロン・ジャッジはアーロン・ブーン監督に洗脳されている」――メッツとの『サブウェイシリーズ』敗退後のヤンキース主将の発言に対し、ファンが非難の声を上げる」との記事を配信した。メッツ本拠地シティ・フィールドでの「サブウェイシリーズ」第３戦は延長１０回６―７でサヨナラ負け。初戦に勝利したものの２連敗で負け越しとなった。試合後、主将のアー