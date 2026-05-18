「本当にずっと気にかけてくださって……」俳優の田中みな実が、TBS時代の先輩・安住紳一郎アナウンサーとのエピソードを明かした――。田中みな実○退社から10年以上も古巣・TBSで新年度の始まりを実感9日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)では、安住アナウンサーの話題に。田中は、「最近はもう全然、めっきりお会いしてない」と話しつつ、「辞めてからも、ご飯誘ってくれたり