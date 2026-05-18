バリカンに猫パンチする猫ちゃん。どこまでも追ってくる姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は10万回を超え「逆に好きなんかね笑」「相当な敵なんですね！やっつけたいのね」「鋭いパンチ！手が痛くないのかしら」といったコメントが集まっています。 【動画：飼い主がバリカンを持って移動すると『バリカン嫌いな猫』が…笑える光景】 炸裂する猫パンチ Instagramアカウント「ame」に投稿されたのは、バリカン