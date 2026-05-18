猫が足を噛んでくる5つの理由 足を噛まれるのは突然ですが、猫にとって飼い主の足を噛む行為は、状況によって理由が異なり、5つのパターンに分けて分類ができます。 1.狩猟本能のスイッチ 狩猟動物の猫には、動く小さなものを追いかけるという本能が生まれつき備わっています。 家の中で暮らす猫にとっては、飼い主の足先が床をすべるように動く様子は、狩りをする対象に見えてしまいます。特に猫は静