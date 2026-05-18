今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの成長記録。小さかった猫ちゃんは、すくすく成長。気付けばステキな大人猫に育ったみたいです。投稿はThreadsにて、1.1万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちに癒しを届けました。 【写真：とっても小さくて『可愛らしかった黒猫』が成長した結果…衝撃のビフォーアフター】 ウチの子も可愛い子猫な時もあったのよ 今回、Threads