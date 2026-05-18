今回は、筆者が実際に体験した、とんでもエピソードを紹介します。ショッピングモールで子どものオムツ交換をするためにベビールームを利用したときのことです。隣にいた女性から突然「お尻拭きってどこのですか？」と聞かれました。メーカー名を答えると、耳を疑うような言葉が返ってきて……。 節約のためにタダで欲しいだけ