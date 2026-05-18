女優の黒江こはるが14日、自身のX(旧ツイッター)で同日発売の「週刊ヤングジャンプ」(集英社)に登場したことを報告した。 【写真】確かに大きくなってない？ ローブまとっても隠せない 発売前日の13日に「爽やかであり大人っぽくもあり色んな私が見れると思います!!」と期待感を膨らませるコメントを記していた黒江。発売日には「3度目の登場嬉しい!! 今日私も雑誌見ました一緒に見た事務所のマネージ