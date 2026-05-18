女優・水沢アキ（７１）がドレス姿の写真を公開し、近況をつづった。水沢は１８日にインスタグラムを更新し、「７年間の結婚生活でした。３８才で離婚。気が付いたら３３年があっと言う間に過ぎていました」と回顧。シングルマザーとして子どもを育ててきたが、「１人で自立して生きて行く事が、こんなにも心地良いとは思ってもみませんでした」とホンネを打ち明けた。続けて「今、芸能界の仕事と下北沢にあるＢＲＯＮＸＲ