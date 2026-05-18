中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月18日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は18日の記者会見で、中米首脳会談に対する日本の反応について問われ、日本は「再軍事化」の暴走をやめ、善隣友好と平和的発展の道に立ち返るべきだと表明した。郭氏は次のように述べた。中米両国の首脳はトランプ大統領の訪中期間、共に関心を寄せる地域問題について深く意見交換した。中国、米国などの連合国は八十数