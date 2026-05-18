18日、参議院決算委員会において、共産党・吉良よし子氏が防衛費などについて追及、これに対して小泉進次郎防衛大臣が「世界各国でこんなに毎日、国会でご質問に答える防衛大臣はいない」と言い放つ場面があった。【映像】小泉大臣「こんな防衛大臣、世界にいない」のシーン吉良氏は持ち時間である20分の時間を全て、防衛省・自衛隊関連のものに終始。元自衛官の女性に対する性暴力被害告発の件に始まり、「2023年末から2024年