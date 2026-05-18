レセプションを前に写真に納まる国連のグテレス事務総長（前列左から2人目）と高市首相（同3人目）＝18日午後、首相官邸高市早苗首相は18日、国連のグテレス事務総長と官邸で会談した。イランによるホルムズ海峡の事実上封鎖など中東地域の課題への対応を念頭に「国際情勢が不安定化する中、各国が力を結集して取り組むことが重要だ」との認識を示した。グテレス氏は昨年8月以来の来日で、首相とは初めて会談。日本を「信頼で