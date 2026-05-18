【マニラ共同】フィリピン上院は18日、公金を不正に使った疑いがあるとして、サラ・ドゥテルテ副大統領の解職の是非を審理する弾劾裁判所を設置した。下院が11日に弾劾訴追していた。サラ氏はドゥテルテ前大統領の長女で、2028年の次期大統領選の有力候補。弾劾裁判には、解職に加えて公職に就く資格を剥奪する権限もあるため、上院の判断次第で出馬を阻まれる可能性がある。下院は、サラ氏が対立するマルコス大統領へ報復す